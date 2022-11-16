Adıyaman kışa hazır

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kış mevsiminde yaşanabilecek bir problemin oluşmaması için icracı müdürlüklerin yöneticileri ve personelleriyle toplantı düzenleyerek kışa hazır olduklarını duyurdu.

Adıyaman Belediyesi, geçen yıl yağan yoğun karda yaşanan aksaklıkların bu yıl yaşamama için tedbirlerini erken aldı. Yaşanabilecek bir aşırı yağışta soruna acil müdahale edilmesi için yapılan hazırlıklarla ilgili sorumlu yöneticilerden ve personelden bilgiler alan Başkan Kılınç, "Ekiplerimiz kışa hazır. Fen İşleri, ASKİM, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli arkadaşlarımızla saha çalışmaları ve kışa hazırlık üzerine çalışma planı konulu toplantı yaptık. İnşallah vatandaşımıza bu kış problemsiz bir mevsim geçirmelerini sağlayacağız" diye konuştu.