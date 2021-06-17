Adıyaman kırsalında meralar ıslah ediliyor

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından mera ıslah çalışmaları kapsamında incelemeler yapılıyor.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, İl Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz ve Şube Müdürü Ayhan Polat merkeze bağlı Yazıbaşı (Azikan) Köyü’nde yürütülen Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi kapsamında incelemelerde bulundu. Müdür Kıyas ve beraberindekiler, Yazıbaşı Köyü’ne gerçekleştirilen ziyarette çiftçilere meranın etkin kullanımı, otlatma planlamasının önemi ve proje ile yapılan çalışmalar anlatıldı.

Yazıbaşı Köyü halkıyla yapılan görüşmede mera ve diğer tarımsal konularda köylülerin sorun ve talepleri dinlendi.