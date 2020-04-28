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Adıyaman'ın Kahta ilçesi kaymakamı Doğan’dan OSB açıklaması

Adıyaman’ın Kahta ilçe Kaymakamı Saadettin Doğan, OSB’de yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesi kaymakamı Doğan’dan OSB açıklaması

Adıyaman’ın Kahta ilçe Kaymakamı Saadettin Doğan, OSB’de yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

28 Nisan 2020 Salı 17:43
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Adıyaman'ın Kahta ilçesi kaymakamı Doğan’dan OSB açıklaması

ADIYAMAN - Kahta Organize Sanayi Bölgesi’nin üretim ve istihdam konusunda ilçenin adeta can suyu olduğuna işaret eden Sayın Saadettin Doğan, yapılan planlama ile bölge girişini ağır yük araçlarının rahat geçiş sağlayabileceği geniş bir kavşağa dönüştürüleceğini söyledi.

Kahta OSB’nin Haziran ayı sonunda modern bir görünüme kavuşturacağını belirten Kaymakam Doğan, Kahta OSB’de yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakamımız Sayın Saadettin Doğan yetkililerden bilgi aldı.

KAYMAKAM DOĞAN, “KAHTA OSB MODERN BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK”

Kaymakam Doğan, “Kahta OSB, ilçenin üretim ve istihdam konusunda adeta can suyudur. Kahta OSB’ de yatırım, üretim ve istihdam sağlayan tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Doğal gaz kazı çalışmaları sebebiyle hasar gören yollarımızın tamamı kilitli parke ile bakım ve onarımı yapılacak. Bu kapsamda ilk etapta 10 TIR dolusu parke bölgemize intikal ettirildi. İkinci etapta ise 13 TIR daha gelerek yapacağımız iş planlamasından sonra en kısa sürede çalışmalar başlanacaktır. Çalışmaların Haziran ayı sonuna kadar bitmesini hedefliyoruz. Bölge girişinde meydana gelen çökme sebebiyle alt yapı malzemeleri temin edilerek atık ve yağmur suyu kanalları onarıldı. Yaptığımız planlama ile bölge girişini ağır yük araçlarının rahat geçiş sağlayabileceği geniş bir kavşağa dönüştüreceğiz. Haziran’da alt ve üst yapının tamamlanması ile birlikte bölgemizde doluluk oranının yükseldiği 1. etapta fabrika ve sosyal tesislere kolaylıkla ulaşılması için yönlendirme levhaları kuracağız. Yine kısa vadeli planlarımız arasında bölgemizin güvenlik ihtiyacını karşılamak amacıyla güvenlik kamera sistemi ile donatacağız. Böylece OSB’ nin güvenlik ağını kontrol altında tutacağız” diye konuştu.

Son Güncelleme: 29.04.2020 00:54
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