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Adıyaman il protokolünden korona virüs denetimi

Adıyaman’da protokol üyelerinin katılımı ile dinamik denetim yapıldı.

ADIYAMAN 04.03.2021, 14:35
Adıyaman il protokolünden korona virüs denetimi

Adıyaman’da protokol üyelerinin katılımı ile dinamik denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı’nca yurt genelinde eş zamanlı olarak başlatılan "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında Adıyaman’da da denetimler yapıldı.

Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte uyulması gereken kuralların ve alınan tedbirlerin kapsamlı şekilde kontrollerinin yapıldığı denetimler kapsamında, Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay’la birlikte şehrin en işlek caddelerinden olan Gölbaşı Caddesinde düzenlenen denetimlere katılarak, esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

Gölbaşı caddesinde bulunan işyerlerini tek tek gezerek, esnaf ve vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyaran Vali Mahmut Çuhadar, gerçekleştirdiği denetimlerde esnaf ve vatandaşlarla hem sohbet etti, hem de yeni kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte salgında çok yüksek risk grubunda bulunan Adıyaman’da uyulması gereken tedbirler hakkında uyarılarda bulundu.

Denetim sonrası bir açıklama yapan Vali Mahmut Çuhadar, “Bilindiği gibi 1 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısında, Yeni Kontrollü Normalleşme Sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığımız ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlenmiştir. Üzülerek ifade ediyorum ki, Adıyaman ilimiz maalesef Kovid-19 vaka sayılarında çok yüksek riskli 17 il içinde yer almaktadır. Bugün düzenlediğimiz denetimlerle amacımız, esnaf ve vatandaşlarımızda farkındalığı artırarak çok yüksek riskli grupta yer alan ilimizde artan vaka sayılarına dikkat çekmektir. Onun için Adıyamanlı hemşerilerimizden ricamız, kendilerinin, sevdiklerinin ve toplumun sağlığı için temizlik, maske, mesafe kuralına mutlaka riayet etmeleridir. Eğer kurallara titizlikle uyulursa çok yüksek gruptan bir an önce çıkıp normalleşme yönünde adımlar atmaya başlayacağız. Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara ve tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda bugün gerçekleştirdiğimiz denetim faaliyetinin etkinliği ve sürekliliği kadar aziz milletimizin bu güne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesi de sürecin bir an evvel neticelenmesini doğrudan etkileyecektir. Kısıtlamalara ve alınan önlemlere titizlikle uyarak bu durumu kısa zamanda düzeltmek bizim elimizde. İnşallah tedbirlere uyarak bunu hep birlikte başaracağız” dedi.
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