Adıyaman il koordinasyon kurulu toplandı

2021 yılı 2. dönem il koordinasyon kurulu toplantısı Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda Adıyaman il genelinde devam etmekte olan yatırımların koordineli bir şekilde sürdürülerek, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonun sağlanması amaçlanıyor.

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, kurumu ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Yapılan toplantıda, 2021 yılında il genelinde yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar değerlendirilirken, merkez ve ilçelerde yürütülen proje ve yatırımların son durumları hakkında ilgili kurum amirleri ile bölge müdürlerinden detaylı bilgiler alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mahmut Çuhadar, “Yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesinin yapıldığı il koordinasyon kurulu toplantısına hoş geldiniz. 2021 yılı 1. dönem itibarıyla, İlimizde merkezi ve yerel yönetim olarak 28 kamu kurum ve kuruluşunca 220 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 10.8 milyar Liradır. 2021 yılı programı 1.1 milyar lira olup, 2021 yılı 1. Dönem itibarıyla 220 milyon lira harcama yapılmış ve yüzde 19,8’lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır” dedi.

Yatırımcı kuruluşların 2021 yılı programlarında küçüklü büyüklü 189 adet işin yer aldığını kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, “Proje bedeli Proje bedeli yaklaşık 10.7 milyar lira olan bu işler için önceki yıllarda 1.6 milyar lira harcanmıştır. 2021 yılında ise 981.5 milyon lira ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, 2021 yılı 1. Dönem itibariyle bu ödeneğin yaklaşık 212 milyon lirası harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 21,6’dır. Belediyelerimizin ise programlarında bulunan 31 adet işin proje bedeli yaklaşık 170 milyon liradır. Bu işler için 2021 yılında 129 milyon lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve 1 dönem itibariyle itibariyle 8 milyon lira harcama yapılarak %6,3’lük nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2021 yılında yapılan çalışmalar sonucunda toplam 220 adet projenin 10 tanesi bitirilmiş, 105 proje devam etmekte, 105 proje ihale ve sözleşme aşamasındadır” dedi.

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığındaki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.