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Adıyaman İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt göreve başladı
ADIYAMAN İL JANDARMA KOMUTANI OLARAK ATANAN JANDARMA ALBAY BİLGİHAN YEŞILYURT GÖREVE BAŞLADI.
ADIYAMAN 11.08.2020, 08:27
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Adıyaman İl Jandarma Komutanı olarak atanan Jandarma Albay Bilgihan Yeşılyurt göreve başladı.
Resmi Gazetede yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Adıyaman İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına, Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına atanmıştı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Yeşilyurt, görevine başladı. Yeşilyurt, Adıyaman halkının huzur ve güvenliği için tüm kurum, kuruluşlar ve Adıyaman halkıyla el ele vererek gece gündüz çalışacaklarını dile getirdi.
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