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Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti
ADIYAMAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA İSE YOZGAT İL JANDARMA KOMUTANI ALBAY BİLGİHAN YEŞİLYURT ATANDI.
ADIYAMAN 28.07.2020, 08:52
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Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfilerine ilişkin karar ile Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti.
Jandarma Genel komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazetede yayımlandı.
Kararda, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına atandı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına ise Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt atandı.
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