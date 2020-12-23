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Adıyaman heyeti bakanlar ile görüşüyor

Adıyaman heyeti yatırımların takibi ve yeni projeler için bakanları ziyaret ederek, taleplerini iletti.

ADIYAMAN 23.12.2020, 10:07
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Adıyaman heyeti bakanlar ile görüşüyor

Adıyaman heyeti yatırımların takibi ve yeni projeler için bakanları ziyaret ederek, taleplerini iletti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık çeşitli bakanlıkları ziyaret etti.

Adıyaman heyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret etti.

Adıyaman’ın tarım, hayvancılık, sulama, tarihi ve turistik alanlar, yeni yatırımlar ile ilgili yapılan görüşmeler ile ilgili bilgi veren AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Mermer İhtisas OSB ile Kahta OSB kamulaştırma için gerekli olan ödeneğin tamamı çıkarıldı. Daha önce 21 milyon TL çıkartmıştık. Kalan 17 milyon 300 bin TL ile birlikte toplamda 38 milyon 300 bin lira ödenek aktarıldı. Böylece Mermer ihtisas OSB faaliyete geçecek. Tamamı dolan Kahta OSB’nin ikinci kısmı da faaliyete geçerek bekleyen yatırımcılar için yeni parseller üretilecek.

Yine 6. Bölge teşvikleri ile yatırım talep sayısında ciddi artışları karşılamak içim Merkez OSB ile Besni ve Gölbaşı OSB’lerin ihtiyaçlarını istişare ettik. Gerekli destekleri talep ettik. Böylece Adıyaman’ı aynı zamanda bir sanayi üssü haline getireceğiz.

Adıyaman Tarım Mükemmeliyet Merkezi ile ilgili sunum yaparak, bu heyecan verici önemli projeye destek sözü aldık. Adıyaman Belediyemizin projelerine destek sözü aldık. KOSGEP, GAP Kalkınma İdaresi ve Kalkınma Ajanslarının desteklerinden daha çok istifade etmek için proje çalışmalarını arttıracağız.

Kültür Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile yaptığımız görüşmede ise, tarihi ören yerlerimizin tanıtımı ve turizm kapasitesinin arttırılması, Müze, Perre Antik Kenti’nin kamulaştırma ve kazı çalışmaları ile ilgili istişarelerde bulunarak destek sözü aldık.

Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile ise baraj, içme ve kullanma suyu ile tüm sulama projelerini değerlendirdik. Projelerimizin geldikleri aşama ile sürecin hızlandırılması için yapacaklarımızı istişare ettik. Ödenek konusunda gerekli desteklerin sağlanarak sürecin hızlandırması kararı alındı. Tüm kırsal kalkınma projelerimize ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma ile diğer destekleri aldık. Tarım ve Orman hizmet binaları ile ihtiyaç duyulan birimlerin iyileştirilmeleri ve Tarım Kampüsü için yeni bir çalışma başlatıldı” diye konuştu.

Aydın, kendileri ile yakından ilgilenen Bakanlara teşekkürlerini ileterek, diğer bakanlıklarla da görüşmelerin gerçekleşeceğini dile getirdi.
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