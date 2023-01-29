Adıyaman FK Zonguldak Kömür Spor A.Ş: 1- 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Adıyaman FK, kendi evinde ağırladığı Zonguldak Kömür Spor A.Ş’yi 1-0 mağlup etti.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçı Onur Bingöl yönetti. Kıyasıya mücadele eden maçın ilk yarısında her iki takımdan da gol gelmeyince 3 dakika uzatmalara gidilen maç 0-0 maç 1-0 tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında ise her iki takımın oyuncuları tarafından kıyasıya mücadele edildi. 5 Dakika uzatmalara gidilen maçın 60.dakikasında Adıyaman FK oyuncusu Nezir Özerin attığı gol ile maç 1-0 oldu. Maçın ilerleyen dakikalarında her iki takımdan da gol gelmeyince maç 1-0 sona erdi.