Adıyaman FK - Sarıyer SK: 0-0

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Adıyaman FK, kendi evinde ağırladığı Sarıyer SK ile 0-0 berabere kaldı.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçı Hakem Ahmet Ecevit yönetti. Kıyasıya mücadele eden maçın ilk 45 dakikasında her iki takımdan da gol gelmeyince maç 0-0 tamamlandı. Maçın ikinci yarısında 5 dakika uzatmalara gidilirken, Sarıyer SK oyuncularından Işık Kaan Arslan maçın 67.dakikasında, Eren Aydın ise maçın 71.dakikasında hakem tarafından sarı kart gördü. Oldukça mücadele eden her iki takımdan da gol gelmeyince maç 0-0 sona erdi.