Adıyaman FK - Afyonspor: 0-5

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Adıyaman FK, rakibi Afyonspor’a kendi evinde 0-5 mağlup oldu.

Adıyaman Atatürk Stadyumunda oynanan maçı Raşit Yorgancılar yönetti. Ev sahibi takım Adıyaman FK’nın vasat bir oyun ortaya koyduğu maçta rakip takım Afyonspor, 45+1’de Erhan Şentürk’ün penaltıdan attığı gol ile 0-1 öne geçti.

Maçın ikinci yarısında rakip takım Adıyaman FK karşısında üstün bir futbol sergiledi. Karşılaşmanın 56. Dakikasında Doğukan Ekmeksiz’in golüyle 0-2 öne geçen Afyonspor, Erhan Şentürk’ün 70, 75 ve 81. Dakikada attığı goller ile 0-5 galip ayrıldı.