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Adıyaman festivale hazırlanıyor

Adıyaman Belediyesi, önümüzdeki günlerde çok amaçlı bir festivali organize etmeye hazırlanıyor.

ADIYAMAN 27.09.2021, 17:08
Adıyaman festivale hazırlanıyor

Adıyaman Belediyesi, önümüzdeki günlerde çok amaçlı bir festivali organize etmeye hazırlanıyor.

Adıyaman Belediyesi tarafından eğlenceye hazır mısınız temasıyla 1-2-3 Ekim tarihlerinde önemli bir festivalin organizasyonu gerçekleştirilecek. Eğriçay Karali Parkı’nda tertip edilecek olan Adıyaman Gençlik ve Çocuk Festivali kapsamında birinci gün Kahtalı Mıçı, ikinci gün Erkan Serttaş ve Harfane Grubu, üçüncü gün ise İlyas Yalçıntaş’ın yer alacağı birbirinden güzel programlar icra edilecek. Konser, sokak oyunları, animatörler ve nostaljik sinema da tertip edilecek. Festival hazırlıklarını hızla sürdürdüklerini açıklayan yetkililer, Ekim ayının başından itibaren 3 gün üst üste devam edecek olan programların dolu dolu geçeceğini belirterek, Adıyamanlıların en iyi şekilde yararlanmasını amaçladıklarını söyledi.

Yetkililer, etkinliğe tüm vatandaşların katılım sağlamasını beklediklerini söyledi.

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