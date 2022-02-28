Adıyaman ‘erişilebilirlik’ birincisi oldu

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 2021 yılında 81 il arasında en fazla erişilebilirlik belgesine sahip olan il olduklarını kaydetti.

Adıyaman’da engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere hareketliliğinde kısıtlılık yaşayan herkesin toplumsal hayata katılımında, onları engellemeyen, tam tersine kolaylaştıran yaşam koşulları sağlayan bina, açık alan, toplu taşıma sistemleri, hissedilebilir yüzey, asansörler, zemin kayganlığının ölçülmesi gibi her konuda erişilebilirlik standartlarını taşıyan denetimler gerçekleştiriliyor.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, denetimlerin gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın çatısı altında ülkemiz genelinde erişilebilirlik hizmetleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yapılan erişilebilirlik denetimlerimiz neticesinde 2021 yılında 81 ilimiz arasından en fazla erişilebilirlik belgesine sahip olan il olduğumuzu büyük bir gururla dile getirmek isterim.

Bakanımız Derya Yanık riyasetinde engelli ve yaşlılarımız ile yaşamlarında kısıtlılık yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak İl Müdürlüğümüzde görevli mesai arkadaşlarımızın yoğun gayretleriyle gerçekleştirilen çalışmalarımıza hız kazandırmaya devam edeceğiz.

Valimiz Mahmut Çuhadar’ın tüm kurumlarımızda bir kültür haline getirdiği ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ anlayışı sayesinde ‘Erişilebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam’ vizyonuyla ilimiz genelinde gerçekleştirilen erişilebilirlik hizmetlerimiz kapsamında 2020 yılında 18, 2021 yılında 54, bugüne kadar ise toplamda 604 denetimde 82 kuruma, şartları sağlamaları hasebiyle erişilebilirlik belgesi düzenlemiş bulunmaktayız.

Bu vesileyle; tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza saygılarımı ve sevgilerimi iletiyor, yapacağımız tüm çalışmalarda büyük bir gayretle toplumsal entegrasyonlarını kolaylaştırıcı çalışmaları en üst seviyede sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum” dedi.