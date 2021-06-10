Adıyaman Doğa Koleji’nin yedi öğrencisi dünya birincisi

İTÜ ETA Vakfı Adıyaman Doğa Koleji öğrencileri, 11 ülkenin yer aldığı yarışmalardan birincilik elde etti.

Rusya Federasyonu’nun ev sahipliğinde 11 ülkenin katılımıyla düzenlenen 17. Uluslararası Bilim Temelli bilgi yarışmasında matematik, biyoloji, İngilizce ve Almanca dallarında Adıyaman Doğa Koleji’nden 66 öğrencinin 7’si dünya birincisi olarak altın madalya almaya hak kazandı. Birincilik sevinçlerini Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ile paylaşan öğrencilere İTÜ ETA Vakfı Adıyaman Doğa Koleji kurucusu Orhan Ekinci ve Ortaokul Müdürü Nesrin Ekinci de eşlik etti.

Dünya birincisi olan Kadirhan Ilgın, İbrahim Mert Meriç, Aybike Yerli, Fatma Rüya Çiftçi, Eymen Küçükgül, Gazi Sait Keleş ve Melis Saygılı ile sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar başarılar diledi.

Vali Çuhadar, öğrencilere başarı belgeleri takdim ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.