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Adıyaman'da korona virüs testi pozitif çıkan ailelerin evleri dezenfekte edildi

ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNDE KORONA VİRÜS (COVİD-19) TESTİ POZİTİF ÇIKAN VATANDAŞLARIN EVLERİ İLAÇLANDI.

Adıyaman'da korona virüs testi pozitif çıkan ailelerin evleri dezenfekte edildi

ADIYAMAN’IN SİNCİK İLÇESİNDE KORONA VİRÜS (COVİD-19) TESTİ POZİTİF ÇIKAN VATANDAŞLARIN EVLERİ İLAÇLANDI.

17 Nisan 2020 Cuma 10:04
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Adıyaman'da korona virüs testi pozitif çıkan ailelerin evleri dezenfekte edildi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde korona virüs (covid-19) testi pozitif çıkan vatandaşların evleri ilaçlandı.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde korona virüs nedeniyle karantina altına alınan bir mahalle ve iki köyde Sincik Belediyesine bağlı ekipler dezenfekte çalışması yaptı.

Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut yaptığı açıklamada, “Korona virüsle mücadele kapsamında ilçemiz merkezinde her gün düzenli olarak esnaflarımızın işyerlerini ağaçlarını ve bina girişlerini dezenfekte ediyoruz. Bunla birlikte ilçesinde karantinaya alınan Karaman Mahallesi ile Söğütlübahçe ve Çat köyünde ekiplerimiz tarafından pozitif vakaların bulunduğu ailelerin evleri dezenfekte edildi. İlçe kaymakamlığımız ile işbirliği içerisinde korona virüs ile mücadeleye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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