Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Süren göreve başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesiyle Adıyaman’da Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ufuk Mustafa Süren göreve başladı.

HSK’nın yaz kararnamesiyle Adıyaman’da Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik başta olmak üzere bir çok hakim ve savcının yeri değişti. Başsavcı Bozan Çevik, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Adıyaman’a ise, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren Başsavcı olarak atandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Kurban Bayramı tatili sonrasında Adıyaman’da göreve başladı.

Adıyaman’da ki hakim ve savcılar ile tanışan Başsavcı Süren, çalışmalara başladı.