Adıyaman Çevre ve Kent Platformu kuruldu

Adıyaman Çevre ve Kent Platformu basın açıklaması yaparak, Karadağ Ormanlık alanında çöp topladı.

Eski Valilik önünde inşaat çalışmaları başlayan Kent Meydanı önünde basın açıklaması yapan Adıyaman Çevre ve Kent Platformu, herhangi bir siyasi parti ile bağları olmadığını ve amaçlarının Adıyaman’da çevre ve kent bilinci oluşturmak olduğunu ifade etti.

Platform adına basın açıklaması yapan Avukat Ergün Yanığ, insan ve doğa ilişkilerinde çevre sorunlarının küresel ölçekte önem taşıdığını dile getirerek, rantı değil insanı önceleyen bir kent ve doğal yaşam planlamasını hedeflediklerini söyledi.

Ergün Yanığ, “Bu hedeflerimiz ışığında Adıyaman’ın tek meydanı olacak bu alandı yapılan düzenlemeler oldu bittiye getirilmek istenmektedir. Kentin geleceği ve niteliği açısından oldukça önemli olan bu alan halktan ve ilgili meslek odalarından kaçırılmış, oldukça az sayıda kişinin katılımıyla yapılan bir sosyal medya platformunda ki beğeni sayısı ileri sürerek meşrulaştırmaya çalışılmaktadır. Öncelikle bu alan için bir proje yarışması düzenlenmesi, hazırlanan projelerin halkın beğenisine sunulması gerekir” dedi.

Basın açıklamasının ardından platform üyeleri Karadağ Ormanlık alanda çöp topladı.