Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü değişti

Balıkesir’e tayini çıkan Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Abdulkadir Kandemir’in yerine Faysal Erkezen atandı.

2017 yılından beri Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü yürüten Abdulkadir Kandemir, Bakanlık oluru ile Balıkesir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne atandı.

Kandemir’ in ayrılmasıyla, yerine Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Faysal Erkezen, Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne atandı.

Göreve başlayan Faysal Erkezen’e, Vali Mahmut Çuhadar ‘ hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Ziyarette müdür yardımcıları ve şube müdürleri hazır bulundu.