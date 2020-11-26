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Adıyaman Belediyesinden kapsamlı kaldırım işgali denetimi

Kaldırım işgallerini ortadan kaldırmak için yoğun gayret ortaya koyan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini şehir genelinde sürdürüyor.

ADIYAMAN 26.11.2020, 16:16
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Adıyaman Belediyesinden kapsamlı kaldırım işgali denetimi
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Kaldırım işgallerini ortadan kaldırmak için yoğun gayret ortaya koyan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini şehir genelinde sürdürüyor.

Kaldırım işgalleri için denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yüzlerce işyerine uyarılarda bulundu.

Halkın da çözülmesi için belediyeye destek verdiği kaldırım işgalleri ile ilgili sürdürülen denetimler hakkında bilgi veren Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, “Halkımızın sık sık şikayet ettiği, belediye başkanımızın da üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan bir tanesi olan kaldırım işgalleriyle ilgili denetimlerimiz sürüyor. Şehir genelinde yaptığımız denetimlerde yüzlerce işyerine uyarılarda bulunan ekiplerimiz, kurallara uymamakta ısrarcı olan işyerlerine de cezai işlem uyguluyor. Daha yaşanabilir bir Adıyaman için denetimlerimiz sıklıkla sürecek” diye konuştu.
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