Adıyaman Belediyesi’nden çadırlarda kalan ailelere içme suyu

Adıyaman Belediyesi, şehrin tüm mahallelerinde ve çadır kentlerde içme suyu kullanımını karşılamak amacıyla günlük hazır su dağıtımı gerçekleştiriyor.

Yaşanan deprem felaketinden sonra bir yandan yaraları sarmaya çalışan Adıyaman Belediyesi diğer yandan da oluşturduğu ekiplerle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Özellikle, vatandaşların ciddi ihtiyaç duyduğu içme suyuna sorunsuz şekilde kavuşabilmesi için günlük olarak mahallelere hazır su dağıtımı gerçekleştiren Adıyaman Belediyesine bağlı ekipler, ev ev ve çadır çadır gezerek içme suyu taleplerini karşılıyor.

Gerçekleştirilen çalışmayla ilgili bilgi veren belediye yetkilileri, ekiplerin gün boyunca tüm mahallelerde içme suyu dağıttığını dile getirerek bu çalışmanın önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.