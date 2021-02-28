Adıyaman Belediyesi yeni kavşaklarla ulaşım ağını geliştiriyor

Adıyaman’ın en önemli sorunlarından bir tanesi olarak gösterilen trafik sorununu çözmek için yeni yollar açıp, mevcut yolları genişleten Adıyaman Belediyesi, şimdide iki önemli noktada kavşak çalışmalarına başladı.

İlki kısa süre içerisinde genişletilerek kullanıma açılan Kemalpaşa Caddesi ile Karapınar Caddesini bir birine bağlayan noktada, ikincisi de sıklıkla trafik kazalarının yaşandığı köy hizmetleri lokali yanındaki kısımda başlatılan kavşak çalışmalarıyla ilgili çalışmalar yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Karapınar Mahallesinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcıları Ramazan Oruç ile Mithat Töken sorumlulardan bilgi aldı.

Kavşağın tamamlanması ile buradaki trafik akışının daha rahat bir hal alacağını söyleyen yetkililer, çalışmaları yürüten personele kolaylıklar diledi.

Kavşak çalışmalarının ikincisinin ise Yunus Emre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Köy Hizmetleri Lokali önünde sürdürüldüğünü dile getiren yetkililer, buradaki çalışmaların önemine dikkat çekerek, “Köy hizmetleri lokali önünde sık sık meydana gelen trafik kazalarının önüne geçmek için burada yol genişletme ve kavşak çalışmalarına başladık. Mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerinin de yazılı talebi ile hızlandırılan çalışmalarımız kısa süre içerisinde tamamlanacak inşallah” ifadeleri kullanıldı.