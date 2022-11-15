Adıyaman Belediyesi yatırımların tanıtımını yaptı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ilde görev yapan basın mensuplarıyla belediyenin tamamlanan ve devam eden yatırımlarını inceleyerek bilgi verdi.

Millet bahçesi, meydan projesi, katı atık depolama tesisi, tıbbi atık sterilizasyon tesisi, köprülü kavşak, asfalt plenti, kuşaklama kanalı gibi birçok projeyi basın mensuplarıyla birlikte tek tek gezen Belediye Başkanı Kılınç, belediye olarak göreve geldikleri günden bu yana gerek belediye bütçesiyle, gerek devlet desteğiyle ve gerekse hibe yoluyla toplam 2 buçuk milyar TL’lik bir yatırım yaptıklarını söyledi.

İlk olarak Kent Meydanı inşaat alanından başlayan gezi programında basın mensuplarına proje hakkında bilgi veren Başkan Kılınç, arsa alanı 12 bin 154 metrekare, proje alanı 24 bin 280 metrekare olan projede, 740 araçlık iki katlı yer altı kapalı otopark, cami, kitap kafe-kütüphane, kuru havuzlar ve yeşil alan bulunacağını ve Mart ayına kadar tamamlanacağını söyledi.

Daha sonra Bahçelievler Mahallesi’ndeki Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden heyet, kısa süre içerisinde hizmete girecek olan binayı gezdi.

Üçüncü durağı 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında devam eden köprülü kavşak inşaatını da gezen Başkan Kılınç, yağışların olumsuz etkilememesi durumunda yılsonuna kadar tamamlanarak trafiğe açılacağını söyledi.

Başkan Süleyman Kılınç ve beraberindeki heyet, Adıyaman Belediyesi tarafından Kuruçay alanında kurulan ve geçen yıl hizmete giren asfalt plentine geçerek burada incelemelerde bulundu.

Başkan Kılınç, 42 dönümlük alan üzerine kurulan tesisin saatte 240 ton asfalt üretimi kapasitesine sahip olduğunu belirterek, bu proje sayesinde Adıyaman Belediyesi’nin artık kendi asfaltını kendisinin ürettiğini ve bu şekilde asfalt giderinde yüzde 40 civarında bir kar elde ettiğini ifade etti.

Bir diğer yatırım olan hayvan pazarı ve mezbahana tesisi projesini de basın mensuplarına tanıtan Başkan Kılınç, Gözebaşı Köyü mevkiindeki yaklaşık 140 dönümlük alanda sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Adıyaman Belediyesi tarafından inşaatına başlanan kültür merkezi inşaat çalışmalarını da inceleyen Başkan Kılınç ve basın mensupları, daha sonra tamamlanma aşamasına gelen millet bahçesinde sorumlulardan bilgiler aldı.

Başkan Kılınç, katı atık düzenli depolama tesisi ve tıbbi atık sterilizasyon tesisini gezerek, çevre sağlığı, imar ve enerji gibi birçok konuda büyük yarar sağladıklarını sözlerine dile getirdi.

Son olarak Adıyaman’a kurulması için inşaat çalışmalarına başladıkları ayakkabı kent projesini basın mensuplarıyla inceleyen Başkan Kılınç, “31 Mart 2019 seçimlerinden önce vaatlerimiz vardı. Bunlar, iki tane battı çıktı, battı çıktılardan birisi bitti, diğeri de bitmek üzere. Bir diğeri millet bahçesiydi, o da bitmek üzere. Hakeza kültür merkezi demiştik ona da başladık çok şükür. Bir de kentsel dönüşüm demiştik o da başladı. Yani seçim öncesi sözünü verdiğimiz tüm vaatlerin bir kısmı bitti, bir kısmı bitmek üzere, bir kısmı da devam ediyor. Bunları dışında vaat etmediğimiz halde yaptığımız çok daha fazla projeler var.

Bu büyük projeleri hayata geçirirken de 280 milyon TL’ye yakın bir tasarruf sağladık ve bir lira bile kredi kullanmadık. Şunu da ayrıca belirtmek istiyorum ki, belediye projesi olarak bize ait olmasına rağmen devlete yaptırdığımız yada kendi yaptığımız veya hibe yoluyla şehre kazandırdığımız projelerin maliyeti 2 buçuk milyar TL civarında. 2002 yılına kadar ilimize gelen toplam para ise 10 milyon TL. Battı-çıktılar karayolları tarafından yapılıyor ancak altyapısını da belediye olarak biz yapıyoruz.

Bu büyük yatırımların bu sürede yapılmayıp, bugün hayata geçirilmesi şehrimiz için birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmemizden kaynaklanmaktadır. Söz verdiğimiz ve yapmadığımız hiçbir projemiz yok. Hedefimiz sözünü vermediğimiz ancak şehrimize değer katacak yeni projeleri hayata geçirmek" diye konuştu.