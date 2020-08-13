Adıyaman Belediyesi sokak canlılarını sahipsiz bırakmıyor
DIYAMAN BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, SOKAK CANLILARINA YÖNELİK HİZMETLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.
Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak canlılarına yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.
Sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmayan Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hasta ve yaralı hayvanları rehabilitasyon merkezine getirerek, bakım ve tedavilerini yapıyor. Duyarlı vatandaşların ihbarıyla bulundukları yerden aldıkları yaralı ve sakat hayvanları tedavi eden veteriner ekipleri, hayvanları sağlığına kavuşturmaya devam ediyor.
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, rehabilitasyon merkezinde tedavi gören sokak hayvanlarının birçoğunun tedavi edildikten sonra kayıt altına alınıp, sahiplendirildiğini dile getirerek, “Sokaktaki sessiz dostlarımızın kahramanı olmaya devam ediyoruz. En son rehabilitasyon merkezimize getirdiğimiz yapışkan maddeye bulanan haylaz sokak kedimizin tüylerini tek tek temizledik. Gerekli bakımlarını yaptık. Karnını doyurduk ve sahiplenilmek üzere barınağımızda misafir ediyoruz” diye konuştu.
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