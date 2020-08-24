Adıyaman Belediyesi muhtarlarla bir araya geliyor
ADIYAMAN BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ, MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELEREK MAHALLELERİN EKSİKLERİ VE İHTİYAÇLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN İSTİŞARELERDE BULUNUYOR.
Adıyaman Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin eksikleri ve ihtiyaçlarının çözümü için istişarelerde bulunuyor.
Mahallelerin sorunları için sık sık muhtarlarla bir araya gelen belediye yetkilileri, gerçekleştirilen ziyaretler sayesinde mahallelerin sorun ve ihtiyaçlarını daha kolay tespit edip, çözümünü daha hızlı bir şekilde yapıyor.
Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam eden Muhtarlık İşleri Müdür Vekili İshak Yıldız, muhtarlardan gerekli bilgileri alıp, belediyenin ilgili müdürlüklerine ileterek şehrin en ücra köşesine kadar hizmetin götürülmesini sağlıyor.
Gerçekleştirilen ziyaretlerden duydukları memnuniyetini dile getiren mahalle muhtarları ise bu tür çalışmaların şehrin gelişimine çok büyük katkı sağlayacağını söyleyerek, Adıyaman için gece gündüz demeden çalışan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.
|İmsak
|04:43
|Güneş
|06:16
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:56
|Akşam
|19:57
|Yatsı
|21:24
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25