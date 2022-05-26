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Adıyaman Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Adıyaman Belediyesi araç filosunu 7 yeni araçla güçlendirdi.

ADIYAMAN 26.05.2022, 17:03
Adıyaman Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Adıyaman Belediyesi araç filosunu 7 yeni araçla güçlendirdi.

Her geçen gün büyüyen Adıyaman’da çalışmalarını daha hızlı ve kaliteli yapmak amacıyla araç filosunu yeni araçlarla güçlendirmeye devam eden Adıyaman Belediyesi, özellikle kış mevsiminde ciddi ihtiyaç giderecek olan 7 yeni aracı da filosuna dahil etti.

Teslim edilen araçlarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, özellikle kış mevsiminde çok ihtiyaç duydukları yeni araçları filolarına katmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek adına üçü kar küreme, ikisi tuzlama ve ikisi de kamyon olmak üzere yedi yeni aracı filomuza kazandırdık. Bu araçlar demonte paröalar sayesinde sadece kış şartlarında değil, diğer mevsimlerde de ihtiyaca göre kullanılabilinecek" diye konuştu.

Düzenlenen törenin ardından yeni araçlar ilgili birimlere teslim edildi.

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