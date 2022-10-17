Adıyaman Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Adıyaman Belediyesi, şehrin her noktasına en kısa sürede ulaşmak için araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Araç filosunu yeni araçlarla güçlendirmeye devam eden Adıyaman Belediyesi, 3 yeni aracı daha filosuna dahil etti. Araç filosuna eklenen son araçları inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, vatandaşa daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için yaptıkları bu yatırıma ihtiyaç dahilinde devam edeceklerini belirtti. Başkan Kılınç, "Adıyaman’ımıza daha hızlı ve daha iyi hizmet vermek için iş makineleri ile araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Son olarak satın aldığımız 3 iş makinesi ile 3 buçuk yılda araç filomuzu yaklaşık 150 milyon TL’lik yeni araçlarla güçlendirdik. İlimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Düzenlenen törenin ardından belediye araç filosuna dahil edilen 3 adet damperli kamyon ilgili birimlere teslim edildi.