Adıyaman Belediyesi araç filosunu genişletiyor

Adıyaman Belediyesi, vatandaşın ihtiyaçlarına en rahat şekilde cevap verebilmek için araç filosuna yaklaşık 160 milyon TL’lik bir yatırım yaptı.

Adıyaman Belediyesi belediye hizmetlerini en sağlıklı ve hızlı şekilde yerine getirmek, gerekse toplu taşıma araçlarıyla vatandaşın taleplerini en iyi şekilde karşılamak için araç filosunu zenginleştiriyor.

Özellikle Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın göreve gelmesinden sonra toplamda yaklaşık 160 milyon TL’lik bir yatırım yapılan araç filosuna yeni araçlar da eklendi. Son olarak belediye araç filosuna dahil edilen yeni araçları inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, toplam maliyeti 14 milyon TL’yi bulan 12 metrelik 2 adet otobüs, yükleyici ve vidanjör araçlarının Adıyaman’a hayırlı olmasını diledi.

Başkan Kılınç, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise "Vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek adına araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Amacımız halkımıza sorunsuz bir şekilde hizmet vermek" diye konuştu.