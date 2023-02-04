Adıyaman Belediyesi 160 personel ile sahada

Adıyaman Belediyesi, kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için 160 personel ile sahada çalışma yürütüyor.

Beklenen kar yağışına sonunda kavuşan Adıyamanlılar, belediyenin aldığı erken tedbir sayesinde karın eziyetini değil, keyfini yaşıyor.

Adıyaman’da etkili olması beklenen kar yağışına karşın bu yıl tedbirlerini erken alan Adıyaman Belediyesi, 2 greyder, 4 küreme ve tuzlama aracı, 20 kepçe, 5 pikap, 5 binek aracı ve 3 loder ile 160 personelden oluşan ve Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan karla mücadele ekibi ile şehrin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın da sahada yer alarak takip ettiği çalışmalar, ana arterler başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda sürdürülüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kılınç, karın yağdığı ilk dakikadan itibaren ekiplerin sahada olduğunu ve yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Karlı yollarımızı biz açarız, vatandaşlarımızın gönül yolları açık kalsın ve karın keyfini çıkarsın" diye konuştu.

Kar yağışından olumsuz etkilenen bir diğer canlı olan sokak hayvanlarını bu yağışta da unutmadıklarını söyleyerek konuşmasına devam eden Başkan Kılınç, "Sokaktaki sessiz dostlarımız için endişelenen vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun, uçan kuştan, sokaktaki sevimli dostlarımıza kadar hiçbir can dostumuzu yalnız bırakmıyoruz" dedi.