Adıyaman Barosundan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü açıklaması

Adıyaman Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Adıyaman Barosunda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle yapılan basın açıklamasına baro üyesi avukatlar katıldı. Açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Gülsen Taner, “Ülkemizde kadınlar, hayatları, bedensel bütünlükleri, onurlu yaşam sürme haklarını korumak için, kendilerine dayatılan erkek egemen söylemlerin, yerine getirilmeyen yasal güvencelerin ve giderek derinleşen toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin gölgesinde, adeta varlık mücadelesi sürdürmektedir. Neredeyse her gün bir kadın cinayetinin işlendiği ve şüpheli ölümlerin giderek arttığı bir ortamda, kadın hakları mücadelesinin ve kadına yönelik şiddetle mücadelede dayanışmanın önemi açıktır. Kadınların hayatlarının birer sayıdan ibaret olmadığını, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla yasal mevzuatın ve uluslararası sözleşmelerin getirdiği pozitif ve negatif yükümlülükleri istisnasız uygulaması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede, şiddete ve şiddetin kaynağı olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair imzacı devletlerin ve ilgili kuruluşların görev ve sorumluluklarını düzenleyen İstanbul Sözleşmesi ve bu sözleşme esas alınarak hazırlanan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine dair kanun, kadınların hayatlarını korumak hususunda önemli güvenceler sağlamaktadır. Adıyaman Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’nde, kadınların ve tüm şiddet mağdurlarının yaşam haklarının korunması adına, her türlü mücadelenin yanında olduğumuzu beyan ederek, yetkili tüm kurum ve kuruluşları bu hususta görev sorumluluklarına uygun biçimde hareket etmeye ve dayanışmaya davet ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz” diye konuştu.