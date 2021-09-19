Adıyaman Barosunda Bilal Doğan dönemi başladı

Adıyaman Barosunun yapılan olağan genel kurulunda Avukat Bilal Doğan başkan seçildi.

İl merkezinde bulunan bir otelin salonunda gerçekleştirilen Adıyaman Barosunun 26.olağan genel kurulunda Bilal Doğan, Hakan Varan, Ekrem Fırat, Hasan Demir ve Muzaffer Canlı başkanlık için yarıştı. 434 Delegenin bulunduğu Adıyaman Barosu seçimlerine il merkezinden ve ilçelerinden çok sayıda avukat katıldı. 377 Kişinin oy kullandığı baro seçimlerinde Bilal Doğan 139, Hasan Demir 90, Hakan Varan 69, Ekrem Fırat 58, Muzaffer Canlı 21 oy aldı. 139 Oy alan Bilal Doğan Adıyaman Barosuna başkan seçildi.

Baro seçimlerinin birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirildiğini söyleyerek herkese teşekkür eden Başkan Bilal Doğan, “Adıyaman Barosu bir bütün halinde, bütün paydaşlarıyla her zaman bir aradadır. Son dönemde sayımızın da artması özellikle genç meslektaşlarımızın gelmesiyle beraber profesyonel baro anlayışına geçmemiz gerekiyordu. Baromuzun tüm dinamiklerini harekete geçirecek ortak paydada buluşturacak bir yapıya ihtiyaç vardı. Biz bu amaçla yola çıktık. Adıyaman Barosu üyesi olmanın ayrıcalığını yaşayacak üyelerimiz. Bizler bu ortak duyguyu sağlamak için yola çıktık” diye konuştu.