Adıyaman Akçalı-2 Barajı’nda su tutulmaya başlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 860 dekar tarım arazisini sulayacak olan Adıyaman Akçalı-2 Barajı’nda su tutulmaya başlandığı kaydedildi.

Tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkılıyor.

Adıyaman ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına dikkat çeken Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Su tutulmaya başlanan Adıyaman Akçalı-2 Barajı’nda depolanacak su ile 860 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacak. Temelden yüksekliği 40 metre ve su depolama kapasitesi 820 bin 000 metreküp olan Adıyaman Akçalı-2 Barajı’nın 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 150 bin TL katkı sağlaması hedeflenmektedir” dedi.