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Adıyaman'a ilk kar düştü
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde mevsimin ilk karı 2700 rakımlı Akdağ’a yağdı.
ADIYAMAN 09.12.2021, 13:49 09.12.2021, 14:10
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde mevsimin ilk karı 2700 rakımlı Akdağ’a yağdı.
Önceki gün ilçe merkezinde yağmur etkili olurken, ilçenin yüksek bölgelerine kar yağdı. Mevsimin ilk karı Akdağ’a yağdı. Akdağ kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.
Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı ilçede 5-6 derece düştü. İki yıldır süren çalışmaların ardından ilçeye doğalgaz verilmeye başlandı. Vatandaşlar, doğalgaz abonelik işlerinin hızlandırılmasını isteyerek, kış günlerinde doğalgaz ile ısınmak istediklerin dile getirdi.