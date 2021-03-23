Adıyaman 1954 Spor’da prim çıkmazı

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor Kulübü, kamuoyunda konuşulan prim olayıyla ilgili açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından, Mehmet Aziz Çelik açıklama yaparak konuya açıklık getirdi.

Adıyaman 1954 Spor Kulübünün resmi sosyal medya hesabından, kamuoyuna prim ile ilgili açıklamada bulundu.

Kulübün yaptığı açıklamada, “Adıyaman 1954 Spor Kulübü olarak yenilgiler karşısında hiçbir zaman pes etmedik aksine aldığımız her galibiyet bizi daha da güçlendirdi. İnişlerim ve çıkışların olduğu bu uzun maratonda en önemli şey futbolcularımızın ve yöneticilerimizin motivasyonudur. Böyle bir dönemde takımımız şampiyonluk yolunda kararlı ilerleyişi devam ederken birilerinin üzerimizden prim yaparak takımın motivasyonunu olumsuz yönde etkileyecek kişi veya kişilere itibar edilmemesini rica ediyoruz.

Adıyaman 1954 Spor Kulübü hiç kimsenin iddia malzemesi değildir. Mehmet Aziz Çelik isimli hemşerimiz farklı galibiyet durumunda prim (bağış) vereceğini ifade etmişti ancak böyle bir bağış söz konusu olmamıştır. Kısaca tamamen asılsız olduğunu kamuoyuna duyurur, kulübümüzün hiçbir kişi kurum veya kuruluşa üzerimizden prim yapmasına asla izin vermeyeceğimizi de bir kez daha sizlerin huzurunda vermek isteriz” denildi.

Kulübün açıklamasında ismi geçen Mehmet Aziz Çelik ise, bu açıklamaya istinaden, “Adıyaman 1954 Spor’a, kendi arkadaşlarımın şampiyonluk yolunda prim talebi oldu. Bende prim verebileceğimi söyledim. Ben prim olarak 100 bin TL veririm demedim. Kulübün yöneticileriyle arkadaşlar görüştü. Bende başkan hanım ile görüştüm. Kendisine takımın gollü bir maç alması halinde galibiyet primi vereceğimi söyledim. Başkan hanım da bu duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Biz primi futbolculara vermek istedik. Sonrasında gelişen olaylar neticesinde, Başkan Hanım bu hafta oynanacak maç için Adıyaman’a geleceğini söyledi. Bizde kendisini misafir edeceğimizi ve primi burada kendisine takdim edeceğimizi söyledik. Bizim planladığımız bedel 50 bin TL’lik çek vermekti. Başkan Hanımında bilgisi var. Önemli bir maç öncesi bu konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmak istemiyorum. Maçtan sonra konuyla ilgili açıklama yapacağım” ifadelerini kullandı.