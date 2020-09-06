Adıyaman 1954 Spor’da hedef 2. Lig

TFF 3. Lig 4.Grupta mücadele edecek Adıyaman 1954 Spor, Kızıcahamam’da kamp çalışmalarını sürdürürken lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Teknik direktörlüğe deneyimli Mehmet Ak’ı getiren Adıyaman 1954 Spor, Ankara Kızılcahamam’da yaptığı kamp çalışmalarıyla yeni sezona iddialı hazırlanıyor.

Bölgesel Amatör Ligden (BAL) bu yıl 3. Lige çıkan Adıyaman 1954 Spor’da hedef bu yıl 3. Lig’den 2. Lig’e çıkmak. Kentin 17 yıllık 2. Lig özlemine son vermek istediklerini belirten Kulüp Başkanı Sait Aybak, "Şehrimizin yöneticileri ve taraftarlarımız tam destek veriyor. Pandemi sürecindeki zorluklara rağmen iyi takım oluşturduk. Şampiyon olup 2. Lige yükselmek istiyoruz. Huzur kenti olan Adıyaman’ı sporda hak ettiği zirveye taşımak istiyoruz. Kimliğini taşımaktan onur duyduğu memleketime karşı vefa borcum var. Allah bizi bu yolda mahcup etmesin" dedi.

Adıyaman 1954 Spor Mehmet Ak’ın teknik direktörlüğünde 2. Lig deneyimi olan isimlerin de aralarında bulunduğu 20 transfer gerçekleştirdi.

Mehmet Ak, sezon öncesi hazırlıklarının iyi geçtiğini belirterek, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti.