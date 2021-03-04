Adıyaman 1954 Spor- 68 Aksaray Belediye Spor: 0-1

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, 68 Aksaray Belediye Spora 1-0 yenildi.

Adıyaman 1954 Spor, 68 Aksaray Belediye Sporu ağırladı. Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçı Deniz Kükrek yönetti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan maçın ilk yarısında her iki takımdan da gol gelmedi. Kıyasıya mücadelenin verildiği maçın ilk yarısı 0-0 beraber bitti. Maçın 61. dakikasında 68 Aksaray Belediye Spor oyuncusu Mustafa Apardı’nın vuruşuyla top ağlarla buluştu.

Maçın geri kalan kısmında başka gol olmayınca rakip takım Adıyaman 1954 Spor deplasmanından 3 puan alarak ayrıldı.