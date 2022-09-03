ADİMDER genel kurulu gerçekleştirdi

Adıyaman İnşaat Müteahhitler Derneği’nde (ADİMDER) Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşti

Perre Eğitim Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen genel kurulda gerçekleştirilen ve Divan Başkanlığını Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay yaptı.

Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Abdurrahman Tutdere, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin’in de katıldığı genel kurulda Bayram Doğru tek liste halinde aday oldu.

Oy kullananların hepsinin oyunu alan Bayram Doğru yaptığı konuşmada inşaat sektörünün sorunlarına değindi.

Doğru, “Kaliteli mekanlar üretebilmek için kurum, kuruluş ve sivil toplumun sektöre destek vermesi gerekmektedir. Çünkü kurumlar bizim yapacağımız yapıların standardını, büyüklüğünü, iznini ve çerçevesini vermektedir. Dolayısıyla yerel olarak kurumların müteahhitleri desteklemesi demek, şehrimizin daha yaşanabilir bir kent olması ve kaliteli yaşam alanları üretmesi anlamına gelmektedir.

Bu nedenle bir sivil toplum kuruluşu olarak amacımız kurumlarla beraber fikir üretmek, çözümler bulmak ve nitelikli yapılar üretmektir. Sektörümüzün bir çok problemi var. Bu problemlerin bazıları ülke ekonomisi ve mevzuat ile ilgiliyken, bazıları yerel yönetimlerle ilgilidir. Küçük bir inşaatta ortalama 50 kişi direk olarak çalışırken dolaylı olarak yüzlerce kişi çalışmaktadır. Sektörün canlı olması demek aslında ekonomik olarak ülkeye çok ciddi katkı sunmak anlamını taşımaktadır” dedi.