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Adalı Derneğin’den ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan yardımı

Merkezi İstanbul’da Adalı (Hiniç) Derneği, Ramazan ayı dolaysıyla Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yardıma muhtaç 300 aileye gıda yardımında bulundu.

ADIYAMAN 23.04.2021, 10:46
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Adalı Derneğin’den ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan yardımı

Merkezi İstanbul’da Adalı (Hiniç) Derneği, Ramazan ayı dolaysıyla Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yardıma muhtaç 300 aileye gıda yardımında bulundu.

Adalı (Hiniç) Derneği Başkanı Hüseyin Teke ve yönetimi, Kahta Kaymakamı Abdil Koç ve Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ile yaptığı görüşmeler sonucunda belirlenen 300 aileye Ramazan kumanyası dağıttı.

Yapılan çalışmalar kapsamında aralarında yetim ailelerin de bulunduğu Kahta merkez ve ilçeye bağlı 4 köyde yardıma muhtaç 300 aileye dernek gönüllülerince gıda yardımı yapıldığını belirten Dernek Başkanı Hüseyin Teke, “Kahta Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda sosyal mesafeye uyularak, mağdur ve muhtaç 300 aileye gıda kolilerimizi ulaştırdık. Bu kolilerimizin içinde yağ, pirinç, mercimek, bulgur, nohut, fasulye, salça, çay, şeker, zeytin, un, makarna, şehriye, irmik, reçel, bezelye gibi temel gıda maddeleri bulunmaktadır" diye konuştu.
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