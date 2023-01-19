Açık Kapı’ya 6 bin 515 kişi başvurdu

Adıyaman Valiliği’nin ‘Açık Kapı’ Projesine 6 bin 515 vatandaş başvuru yaptı.

Vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurularak, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınıp takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen “Açık Kapı” Projesi ile Adıyaman’da 6 bin 515 vatandaş başvurusu sonuçlandırıldı.

Vatandaşların bütün dert, istek, dilek ve şikayetlerini alan ve bu talepleri seri bir şekilde ilgili kurumlara aktararak çalışmalarını sürdüren Açık Kapı Şube Müdürlüğü ocak ayı izleme ve değerlendirme toplantısı Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan Başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Açık Kapı Şube Müdürü Sedat Bakan ve il ve ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Gerçekleşen toplantıda, Açık Kapı Şube Müdürlüğünün 2022 yılındaki çalışmaları masaya yatırılırken, 2023 yılında yapılması planlanan faaliyet ve çalışmalar değerlendirildi.

Açık Kapı projesi ile güler yüzlü ve konularına hakim personel aracılığı ile tüm vatandaşlarımız ile birebir ve sıcak bir iletişim kurulduğunu kaydeden Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, “Bu proje vatandaşlarımızın talep ve önerilerini, uzman personel aracılığı ile iletebildikleri, tüm başvuruların elektronik ortamda kaydedilerek ilgili birimlere yönlendirildiği, takip edilerek hızlı bir şekilde sonuçlandırıldığı devletle vatandaşlarımız arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni arttırmayı amaçlayan kamu hizmeti anlayışıdır. Başvurular elektronik ortamda kaydedilerek ilgili birimlere yönlendirilmekte ve vatandaş memnuniyeti ön planda tutularak 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılmaktadır” dedi.