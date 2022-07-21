Aç ve bitkin düşen atmaca beslendikten sonra doğaya bırakıldı

Adıyaman’da, bir ikametin balkonuna aç ve bitkin düşen atmaca, vatandaşlar tarafından beslendikten sonra doğasına geri döndü.

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesinde bulunan bir ikametin balkonuna konan ve uzun bir süre harekete edemeyen atmacayı fark eden vatandaşlar, su ve yiyecek verdi. Yaklaşık 7-8 saat boyunca vatandaşlar tarafından bakılan atmaca hareketlenmeye başlayınca balkona bırakıldı. Kendisine gelen atmaca daha sonra uçarak gözden kayboldu.