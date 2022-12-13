Abdulkadir Konukoğlu, ATSO yönetimiyle bir araya geldi

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu’yla bir araya geldi.

Holding yöneticileriyle birlikte ATSO Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu’nu ziyaret eden SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Başkan İrfan Torunoğlu’na ve yönetimine hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Ziyarette konuşan Abdulkadir Konukoğlu, ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu ve yönetimine başarılar dileyerek, “Adıyaman bizim yatırımlarımızın olduğu değer verdiğimiz komşu ilimiz. Şehirde birliği beraberliği, ortak akılla yürütürseniz, tahmin ediyorum ki buranın daha da çok gelişmemesi için hiçbir neden yok. Gaziantep’in geleceğini, kenti yönetenler ve kanaat önderleri olarak ortak kararlarla planlıyoruz. Bu sayede Türkiye’ye örnek gösteriliyoruz. Her şey paylaşmaktan geçiyor. Her zaman ifade ettiğim gibi birlikte rahmet, ayrılıkta azap var. Yeni seçilen Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu ve yönetimine başarılar diliyor, oda çalışmaları ve gerçekleştirecekleri projelerde bizlere düşen konularda destekçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Torunoğlu ise, Türkiye’nin değerli işadamlarından Konukoğlu’nu misafir etmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Torunoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çok kıymetli işadamımız SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu bey bugün bizi ziyaret ettiler, kendilerine hem nazik ziyaretlerinden dolayı, hem de ilimizde devam eden yatırımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu ve işadamı Konukoğlu, çeşitli konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.