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6 kişilik aile gıda zehirlenmesiyle hastanelik oldu

Adıyaman’da yedikleri yiyeceklerden zehirlenen 6 kişilik aile hastanelik oldu.

ADIYAMAN 10.05.2021, 15:42
6 kişilik aile gıda zehirlenmesiyle hastanelik oldu

Adıyaman’da yedikleri yiyeceklerden zehirlenen 6 kişilik aile hastanelik oldu.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı İl Emniyet Müdürlüğü civarında oturan 6 kişilik Genç Ailesi, yedikleri yiyeceklerden dolayı zehirlenerek fenalaştı. Mide bulantısı, kusma ve ağrıları olan aile durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri burada yaptıkları ilk müdahalelerin ardından 6 kişiyi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
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