banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi
Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi
6 ayda 42 polis intihar etti!
6 ayda 42 polis intihar etti!
LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı
LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti

5 Katlı binanın elektrik tesisatını sökerek çaldı

Adıyaman’da, bir şahıs yapımı devam eden bir binanın elektrik tesisatını sökerek çaldı.

ADIYAMAN 30.06.2021, 13:15
5 Katlı binanın elektrik tesisatını sökerek çaldı

Adıyaman’da, bir şahıs yapımı devam eden bir binanın elektrik tesisatını sökerek çaldı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet mahallesi Şehit Cem Özgül Okulu yakınlarında yapımı devam eden 5 katlı bir binanın yeni çekilen elektrik tesisatı kimliği belirsiz bir şahıs tarafından sökülerek çalındı. Bir süre sonra kabloların çalındığını fark eden fark eden inşaat görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inşaatta ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerde şahsın yabancı uyruklu bir şahıs olduğu inşaat işçisi gibi gelerek elektrik tesisatını söktüğü ve söktüğü kabloları bir hurdacıya bakır olarak sattığını tespit etti. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
banner486
Yorumlar (0)
29°
açık
banner493