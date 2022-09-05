2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı başlıyor

Adıyaman Üniversitesi tarafından organize edilen 2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğinde düzenleniyor.

1-8 Ekim tarihleri arasında Adıyaman Perre Antik Kent alanında başlayacak olan Çalıştayın Genel Koordinatörlüğünü Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Atalay ile Öğr. Gör. Büşra Kuruçay yapacak.

“Mavi, sarı, az yeşil” temasıyla renklerin armonisinde bir buluşma gerçekleştirmeyi planlayan çalıştay, kültürlerarası diyalog zemini oluşturularak kadim coğrafyanın renklerini bir araya getirecek.

Etkinliklerle ilgili konuşan Çalıştay Genel Koordinatörlerinden Öğr. Gör. Büşra Kuruçay, 7 gün sürecek olan çalıştayın sanatsal ve bilimsel faaliyetleri çerçevelediği, çalıştay bünyesinde resim, heykel, seramik, grafik, baskı resim, video sanatı ve disiplinler arası sanat alanlarında yer alan güncel sanat ürünlerine yer verileceğini belirtti.

Kuruçay, "Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı, sanat aracılığı ile Adıyaman coğrafyasını sanatçılar, akademisyenler, öğrenciler ve farklı kültür topluluklarıyla hareketlendirmeyi hedeflemektedir. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı, sanatçıların bölgeyi tanımaları, tecrübe etmeleri ve üretimlerine ilham olması amacı ile gezi, workshop, panel ve sergi gibi 7 gün sürecek sanatsal ve bilimsel faaliyetleri oluşturmaktadır. Çalıştay alanı olarak Perre Antik Kent kullanılacaktır. Çalıştay bünyesinde resim, heykel, seramik, grafik, baskı resim, video sanatı ve disiplinler arası sanat alanlarında yer alan güncel sanat ürünlerine yer verilecektir. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde güncel sanat adına atılan yenilikçi içeriği ile öncü bir etkinlik olacaktır. Çalıştay çerçevesinde oluşturulan disiplinler arası eser üretimleri, etkileşimli projeler, sanat ve söyleşi atölyeleri ile sanat alanında farklı bir tartışma ve üretim ortamı sağlanacaktır. Danışma kurulu üyelerinin ve düzenleme kurulunun katkılarıyla hazırlanan bu çalıştay programında, sanatçıların eser üretim süreçlerine Adıyaman halkını, engelli bireyleri, çeşitli meslek gruplarını ve öğrencileri dahil etmelerine tanıklık edeceğiz. Perre Antik Kent alanının bir dersliğe, bu dersliğin ise sanat eserlerine ve katılımcılara ev sahipliği yaparak, sanat örneklerine dönüşmesi izlenecektir” diye konuştu.