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2. kattan düşen çocuk yaralandı
ADIYAMAN’DA, 2.KATTAN AŞAĞIYA DÜŞEREK YARALANAN ÇOCUK, HASTANEYE KALDIRILDI.
ADIYAMAN 31.08.2020, 13:57
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Adıyaman’da, 2. kattan aşağıya düşerek yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde 3 katlı evin 2.katında ikamet eden 7 yaşlarındaki Yusuf O., balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yüksekten düşerek yaralanan Yusuf O., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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