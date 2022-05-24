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2 bin 550 metreye trekking
Adıyaman Kamp Trekking Mtb Kulübü üyeleri 2 bin 250 metre yükseklikteki Ulu Baba Türbesine trekking (yürüyüş) yaptı.
ADIYAMAN 24.05.2022, 15:12
Adıyaman Kamp Trekking Mtb Kulübü üyeleri 2 bin 250 metre yükseklikteki Ulu Baba Türbesine trekking (yürüyüş) yaptı.
Adıyaman Kamp Trekking Mtb Kulübü üyeleri 2 bin 550 metre yükseklikte ki Ulu Baba Türbesinin bulunduğu dağa tırmandı.
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde bulunan Ulu Baba Türbesine Adıyaman Kamp Trekking Mtb Kulübü üyelerinden Engin Doğan, Hasan Karaca ve Ömer Düzen zirveye 3 saat çıktı.