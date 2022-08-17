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15 bin 213 anne ve baba adayına uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, 2022 yılının ilk 8 ayında 15 bin 213 anne ve anne adayına uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.

ADIYAMAN 17.08.2022, 15:56
15 bin 213 anne ve baba adayına uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, 2022 yılının ilk 8 ayında 15 bin 213 anne ve anne adayına uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi çerçevesinde 2022 yılının ilk 8 aylık sürecinde bilgilendirme çalışması yapıldı. Polis ekipleri yapmış oldukları faaliyetler çerçevesinde toplam 15 bin 213 anne ve anne adayına eğitim verdi.

Proje çerçevesinde kamu kurumları ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

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