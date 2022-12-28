112 Personellerinden sokak hayvanlarına mama desteği

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Balkar 112 Acil Sağlık istasyonunda görevli sağlık çalışanları sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunuyor.

Balkar Beldesi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan personeller sokak hayvanlarına Sabah ve akşam kuru mama desteğinde bulunuyor. İstasyonda görev yapan personeller almış oldukları kuru mamayı istasyon çevresinin belirli noktalara bırakarak soğuk havalarda yiyecek bulmada zorlanan sokak hayvanlarına destek oluyor. Sağlık çalışanları, sokak hayvanlarına her zaman destek verilmesi gerekildiğini ve onlara su ve yiyecek bırakılmasını istedi.