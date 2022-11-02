112 Acil Çağrı Merkezi personellerine afet eğitimi

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi personellerine yangın ve afet eğitimi verdi.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca Adıyaman genelindeki okullarda ve kurumlarda gerçekleştirdiği tatbikat ve eğitimlere ara vermeden devam ediyor.

İtfaiye müdürlüğü ekipleri, son olarak 112 Acil Acil Çağrı Merkezi personeline yangının çıkış sebebi, yangına müdahale, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangından kaçış yöntemleri, yangın merdiveninin kullanım şekli, yaşanabilecek deprem anında bina boşaltma işlemi gibi konularında teknik bilgiler verdi.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, eğitimler sonunda kurum bahçesinde yangına nasıl müdahale etmeleri konusunda uygulamalı tatbikat gerçekleştirdi.