1. Kommagene Bienali başladı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 23 ülkeden 53 sanatçının katılımıyla gerçekleşen 1. Kommagene Bienali birbirinden değerli eserleri sanat severlerle buluşturdu.

“Hayali bir uygarlık” oluşturma fikriyle yola çıkan ve bu yıl ilk kez düzenlenen Kommagene Bienali, 20 Eylül’e kadar kapılarını sanat severlere açık tutacak. Bienal kapsamında, Nevali Çori açıklarında Kahta sınırlarında bulunan bir ada üzerinde ana mekan olmaz üzere Nemrut zirvesi, Kahta Kalesi, Cendere Köprüsü gibi mekanlarda sanatçılar, sergiler ve doğal malzemeler kullanarak yaptıkları yerleştirmeleri sergiledi.

Yaptığı eseriyle doğanın gücüne dikkat çeken sanatçı Sema Okan Topaç, “Doğa sanatı çalışmalarımdan yola çıkarak özellikle içinde bulunduğumuz doğanın kıymetini bilmeye yönelik, onun ne kadar büyük bir güce sahip olduğunu, hayallerimize hayatımıza ne kadar etki oluşturduğunu hissettirmek için doğanın kendi mekanlarından faydalanmak istedim. Gördüğünüz küçücük barbunya fasulye bile o içinde barındığı yapısı estetiği ve renkleriyle beni bir hayal dünyasına soktu. Dolayısıyla bu çalışmalar ortaya çıktı. Hepimiz doğanın bu gücünü fark edersek hepimize iyi gelecek diye düşünüyorum. Ben bu eserimle bize faydası olacak mekanların bizi hayallere çağırmasını istedim. Sanatımda bunu yansıttım” dedi.

Bienal ile beraber Adıyaman’ın tanıtımı, turizminin çok daha ileri bir noktada temsil etmesi için çalıştıklarını belirten Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, bienalin 2 ay boyunca sanatseverlere açık olacağını söyledi. Kaymakam Korkutata, “Bu sene ilk defa gerçekleştirdiğimiz bienalimiz çerçevesinde 20’nin üzerinde ülkeden 53 sanatçımızın Kahta sınırları içerisinde eser üretip sergileyeceği bir bienal olacak. 2 ay boyunca devam edecek olan bienalimize yerli ve yabancı bütün turistlerimizin gelip gezmelerini bekliyoruz. Bölgedeki tarihi mekanlarımızın hepsini neredeyse bu sergi alanları için kullanmış olacağız. Bunlar içerisinde Kahta Kalesi özellikle en büyük istasyonumuz. Bunun dışında Nemrut Zirve sergi alanımız, Cendere köprümüz, Arsemia antik merkezimiz ve Atatürk Barajı’ndaki adalarımız sergi için istasyon noktalarımız olacak. Bienalimizle beraber Adıyaman’ın tanıtımı, turizminin çok daha ileri bir noktada temsil etmesi için bu çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Tüm vatandaşlarımızı bu bienal çerçevesinde Adıyaman’ı ziyarete bekliyoruz. Aynı zamanda bugün 20 Ağustos açılış seremonisi olarak Kahta Kalesi’ni seçtik. Restorasyonun bitmesi dolayısıyla Kahta Kalesi’nde en anlamlı yer olacağını düşündüğümüz için bugün açılışımızı burada bir seremoni ile gerçekleştirdik” diye konuştu.

Kahta Kalesi’nde düzenlenen seremoniden sonra misafirlere çiğköfte ikram edildi.