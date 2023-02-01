‘02.02. Dünya Adıyamanlılar Günü’ öncesi basın mensuplarıyla toplantı

‘02.02. Dünya Adıyamanlılar Günü’ dolayısıyla düzenlenecek konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelindi.

Adıyaman Sanayici ve İş Adamları Derneği ve Adıyaman Belediyesi tarafından 2 Şubat tarihinde Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü Salonunda düzenlenecek olan Kahtalı Mıçe ve Oğuz Aksaç konseri öncesi basın mensuplarıyla toplantı düzenlendi.

‘02.02. Dünya Adıyamanlılar Günü’ etkinlikleri öncesi bir otelde düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Doğan, derneğin yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. Burada konuşan Dernek Başkanı Mehmet Doğan, böyle bir etkinliği düzenlemekten dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirerek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiğini dile getirdi.

Adıyaman’ın tanıtılması için her zaman ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, düzenlenecek etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirterek, vatandaşları konsere davet etti. Toplantı, Adıyaman’ın tanıtılması konusunda fikir alışverişleriyle devam etti.